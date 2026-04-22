В России призвали применить «Угрозу» против дронов ВСУ

Разработанные в России ракеты «Угроза» и С-8Л можно применять против дронов ВСУ

Относительно дешевые управляемые ракеты «Угроза» и С-8Л, разработанные в России на базе неуправляемых снарядов, могли бы подойти для борьбы с дальнобойными дронами ВСУ. К внедрению существующих проектов призвал Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что эти проекты похожи на американский комплект APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II), который превращает неуправляемые ракеты калибра 70 миллиметров в управляемое оружие. APKWS II активно применяют для борьбы с дронами.

«В "закромах" российского ВПК имеется два подобных проекта. Первый — "Угроза" от НТЦ АО "АМЕТЕХ", который был начат еще в 1990-х», — говорится в сообщении. В основе разработки лежали неуправляемые авиационные ракеты С-5, С-8 и С-13, оснащенные модулями наведения и коррекции.

Также автор вспомнил о ракетах С-8Л концерна «Калашников» с дальностью около шести километров. По его словам, контейнеры с подобными изделиями позволили бы истребителям Су-30СМ и Су-35С эффективно уничтожать дроны противника. При этом в публикации отметили, что пока на вооружении Воздушно-космических сил России не замечали управляемые реактивные снаряды.

В марте стало известно, что штурмовики A-10 Thunderbolt II ВВС США, которые использовали в ходе операции против Ирана, превратили в охотников за дронами. Самолеты вооружили ракетами APKWS II.