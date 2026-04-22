Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:00, 22 апреля 2026Наука и техника

В России призвали применить «Угрозу» против дронов ВСУ

Разработанные в России ракеты «Угроза» и С-8Л можно применять против дронов ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Относительно дешевые управляемые ракеты «Угроза» и С-8Л, разработанные в России на базе неуправляемых снарядов, могли бы подойти для борьбы с дальнобойными дронами ВСУ. К внедрению существующих проектов призвал Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что эти проекты похожи на американский комплект APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II), который превращает неуправляемые ракеты калибра 70 миллиметров в управляемое оружие. APKWS II активно применяют для борьбы с дронами.

«В "закромах" российского ВПК имеется два подобных проекта. Первый — "Угроза" от НТЦ АО "АМЕТЕХ", который был начат еще в 1990-х», — говорится в сообщении. В основе разработки лежали неуправляемые авиационные ракеты С-5, С-8 и С-13, оснащенные модулями наведения и коррекции.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Также автор вспомнил о ракетах С-8Л концерна «Калашников» с дальностью около шести километров. По его словам, контейнеры с подобными изделиями позволили бы истребителям Су-30СМ и Су-35С эффективно уничтожать дроны противника. При этом в публикации отметили, что пока на вооружении Воздушно-космических сил России не замечали управляемые реактивные снаряды.

В марте стало известно, что штурмовики A-10 Thunderbolt II ВВС США, которые использовали в ходе операции против Ирана, превратили в охотников за дронами. Самолеты вооружили ракетами APKWS II.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В одном из тыловых городов Украины неожиданно началась паника и массовая эвакуация

    Президент Израиля захотел подружиться с жителями пострадавшей от атак ЦАХАЛ страны

    «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок планеты в честь Дня Земли

    Молодых россиян прозвали альпаками из-за одной черты внешности

    Мерца обвинили в превращении немцев в дойную корову для Украины

    Клуб РПЛ вошел в пятерку лучших в Европе по одному параметру

    Возможность «драматического» ослабления рубля оценили

    Раскрыты предпочтения российских миллениалов и зумеров в путешествиях

    Стало известно о смерти выпавшей из окна четвертого этажа российской гимназии девочки

    Российские зумеры и миллениалы полюбили путешествия по малым городам страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok