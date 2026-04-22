В России резко подешевело популярное лакомство

«Атол»: Тульские пряники в России подешевели на 20 процентов в январе-марте

По итогам первого квартала 2026 года розничная стоимость тульского пряника в России сократилась в среднем на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком удешевлении популярного в стране лакомства сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Атол».

Подобная ценовая динамика фиксируется на фоне заметно роста спроса на этот продукт, отмечают аналитики. За первые три месяца последний показатель увеличился на 44 процента в годовом выражении. Сейчас тульский пряник на внутреннем рынке можно приобрести в среднем за 64 рубля, резюмировали эксперты.

В начале этого года в России также заметно подешевел другой популярный продукт — красная икра. В январе-марте стоимость деликатеса сократилась на 15-20 процентов, указали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. По данным Росстата, к концу первого месяца весны цена килограмма красной икры упала до 9387 рублей.

Постепенное снижение цен на красную икру фиксируется на фоне роста производства. В 2025 году, указывали эксперты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), выпуск этого деликатеса на внутреннем рынке увеличился на 21 процент. Стабилизации цен также поспособствовали особенности представленного на прилавках ассортимента. Сейчас, пояснял глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, в магазинах осталась в основном прошлогодняя икра.