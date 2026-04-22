Сенатор Джабаров посоветовал Сырскому успокоиться после его слов о планах России

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский запаниковал из-за сокращения поставок вооружения из США, которые пополняют свои арсеналы вместо продажи оружия европейцам. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.ру».

Ранее на встрече с главой военного экспертного совета ARES при ВСУ генералом Ричардом Ширреффом Сырский сообщил, что Россия якобы стремится взять под контроль всю территорию Украины.

Комментируя эти слова, Джабаров пояснил, что Европа больше не хочет платить за вооружение, поэтому Сырский пугает тем, что Россия якобы планирует занять всю Украину. «Дальше скажет, что и Европу тоже. Поэтому пусть спокойно ведет себя. Я думаю, что у нас никаких планов по захвату всей Украины нет. А если даже есть, то Сырский об этом знать не может», — сказал сенатор.

До этого Сырский также заявил, что Россия якобы увеличила численность войск беспилотных систем, и призвал не останавливаться «в этом решающем противостоянии». В ответ член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выразил мнение, что главком ВСУ выполняет сценарий Европы по войне до последнего украинца.