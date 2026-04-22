04:49, 22 апреля 2026Мир

В США заявили о давящих на Трампа из-за Ирана «ястребах войны»

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Израиль будет давить на президента США Дональда Трампа из-за продления перемирия с Ираном. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.

По его словам, ястребы войны в ближайшем окружении американского лидера «уже мчатся в Белый дом, чтобы попытаться заставить его передумать». Дэвис также высказал мнение, что американскому обществу стоит повлиять на Трампа, чтобы заставить Вашингтон пойти на необходимые уступки перед Тегераном.

Ранее Дональд Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. При этом Исламская Республика отказалась признавать продление режима прекращения огня с США. Также Тегеран уведомил Вашингтон, что иранская делегация не примет участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля.

