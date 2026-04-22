Армия России наступает на всех направлениях. Об этом заявил начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, передает издание «Общественное».
«Сейчас в целом происходит активизация противника по всей линии фронта. И Богодухов [в Харьковской области] не является каким-то исключением», — объяснил Саранцев.
По его словам, Вооруженные силы (ВС) России наносят удары почти по всем пограничным населенным пунктам.
Ранее стало известно о возможном обрушении обороны ВСУ у границы Донецкой Народной Республики (ДНР). Сообщалось, что такие перспективы открывает взятие Гришино к северо-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).