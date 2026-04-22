Великобритания назвала войну с Ираном ударом по уровню жизни

14:02, 22 апреля 2026

WSJ: Великобритания назвала войну с Ираном ударом по экономике и уровню жизни
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Лондон выступает за продление режима прекращения огня на Ближнем Востоке и возобновление мирных переговоров с Ираном. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Любое возвращение к боевым действиям станет серьезным ударом для региона, мировой экономики и стоимости жизни», — цитирует издание главу британского МИД Иветт Купер.

Ранее агентство Bloomberg написало, что проход иранских торговых судов через Ормузский пролив демонстрирует провал всех усилий президента США Дональда Трампа.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

