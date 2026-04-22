Вэнс передумал ехать на переговоры с Ираном

AP: Вэнс отменил свой визит в Исламабад на переговоры с Ираном

Американский вице-президент США Джей Ди Вэнс решил отменить свой приезд в пакистанский Исламабад для переговоров с иранской делегацией. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По данным издания, поездка Вэнса на второй раунд переговоров о перемирии с Ираном была отложена, поскольку Иран пока отказался от дальнейших обсуждений. Анонимный источник из истеблишмента США отказался давать прогнозы о том, какие шаги будут предприняты дальше, если режим прекращения огня истечет без новой встречи с представителями Исламской Республики.

Между тем чиновник добавил, что у главы Белого дома Дональда Трампа остаются варианты действий, помимо возобновления авиаударов.

Ранее стало известно, что высшее руководство администрации президента США прибыло в Белый дом из-за ситуации с Ираном. Информация появилась из-за новостей о неясности в вопросе участия Тегерана в переговорах с Вашингтоном.