23:48, 21 апреля 2026Мир

Вэнс передумал ехать на переговоры с Ираном

AP: Вэнс отменил свой визит в Исламабад на переговоры с Ираном
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский вице-президент США Джей Ди Вэнс решил отменить свой приезд в пакистанский Исламабад для переговоров с иранской делегацией. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По данным издания, поездка Вэнса на второй раунд переговоров о перемирии с Ираном была отложена, поскольку Иран пока отказался от дальнейших обсуждений. Анонимный источник из истеблишмента США отказался давать прогнозы о том, какие шаги будут предприняты дальше, если режим прекращения огня истечет без новой встречи с представителями Исламской Республики.

Между тем чиновник добавил, что у главы Белого дома Дональда Трампа остаются варианты действий, помимо возобновления авиаударов.

Ранее стало известно, что высшее руководство администрации президента США прибыло в Белый дом из-за ситуации с Ираном. Информация появилась из-за новостей о неясности в вопросе участия Тегерана в переговорах с Вашингтоном.

    Последние новости

    «Крыса и гнилье». Российский военный 80 дней передавал ВСУ данные о сослуживцах. Что о нем известно?

    Трамп высказался о таинственных смертях исследователей НЛО

    Иран отказался признавать объявленное США прекращение огня

    В Иране ответили на продление режима прекращения огня Трампом

    Трамп сообщил о боевой готовности военных США на фоне срыва переговоров

    Конфликт на Ближнем Востоке повысит интерес к российским «Орланам»

    Гретцки пригласили в Россию

    Иранский политик высмеял «проигравшего» Трампа

    Вэнс передумал ехать на переговоры с Ираном

    Трамп сделал заявление о морской блокаде Ирана

    Все новости
