12:13, 22 апреля 2026Россия

Власти раскрыли масштабы разрушений после удара ВСУ по жилому дому в российском городе

Хинштейн: Обломки БПЛА повредили крышу многоквартирного дома в Курске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

В ночь на 22 апреля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в крышу жилого дома в Курске. О масштабах разрушений сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Ночью вражеский беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, обломки повредили кровлю котельной. Жильцов верхних этажей оперативно эвакуировали», — написал он.

По его словам, пострадавших нет. Чиновник также поблагодарил оперативные службы за работу на месте происшествия.

О падении БПЛА в столице российского региона стало известно ранее 22 апреля. Хинштейн отметил, что дрон не сдетонировал. Из здания было эвакуировано 36 жильцов, в том числе 9 детей.

