14:17, 22 апреля 2026Наука и техника

ВМФ России получил антидронные подразделения

Иван Потапов
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России получил антидронные подразделения, пишет газета «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Основная задача новых подразделений заключается в защите инфраструктуры ВМФ от диверсантов и атак беспилотников. Для этого на вооружении подразделений находятся, в частности, «переносные зенитно-ракетные комплексы, пулеметы, гладкоствольное оружие и средства радиоэлектронной борьбы».

«Появление таких структур продиктовано временем. С начала специальной военной операции никто не предполагал, что возникнет такая необходимость», — заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По мнению полковника Александра Перенджиева, для противодействия дронам и диверсантам необходимо развертывание подвижных и стационарных постов.

Ранее РИА Новости сообщили, что российские ученые создали патрон с краской против FPV-дронов.

Также в апреле российская компания Lobaev Arms рассказала об успешном испытании квазигиперзвукового патрона роботизированного комплекса «Двойник».

