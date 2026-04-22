«Известия»: ВМФ России получил антидронные подразделения

Военно-морской флот (ВМФ) России получил антидронные подразделения, пишет газета «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Основная задача новых подразделений заключается в защите инфраструктуры ВМФ от диверсантов и атак беспилотников. Для этого на вооружении подразделений находятся, в частности, «переносные зенитно-ракетные комплексы, пулеметы, гладкоствольное оружие и средства радиоэлектронной борьбы».

«Появление таких структур продиктовано временем. С начала специальной военной операции никто не предполагал, что возникнет такая необходимость», — заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По мнению полковника Александра Перенджиева, для противодействия дронам и диверсантам необходимо развертывание подвижных и стационарных постов.

