Ввоз автомобилей с пробегом в Россию резко вырос

Аналитик Целиков: Импорт подержанных машин в Россию вырос более чем на 20 %

В первом квартале 2026 года в Россию ввезли 82,3 тысячи подержанных легковых машин, чей возраст превышает три года. Это на 21,5 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года (67,8 тысячи автомобилей). Об этом в своем Telegram-канале пишет аналитик Сергей Целиков.

Лидирует по-прежнему Toyota, квартальный результат которой составил 18 188 машин, что на 17,5 процента больше прошлогоднего. Второе место заняла Honda с объемом 16 859 штук (рост на 36,2 процента).

В пятерку наиболее востребованных марок также попали Volkswagen (8553 единицы), Suzuki (4292) и BMW (3658).

Основной поток техники шел из Японии, откуда прибыло 47,5 тысячи подержанных машин. Китай обеспечил ввоз 19,4 тысячи автомобилей, а Южная Корея — 6,1 тысячи. Значительные партии автомобилей с пробегом также поступали из Белоруссии (3 тысячи) и Грузии (2,3 тысячи).

Ранее стало известно, что BMW вернулся в лидеры премиального сегмента в России с ростом продаж на 91 процент. Объемы реализации увеличились до 3873 машин в первом квартале этого года.