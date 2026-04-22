Вышедшее из Ирана грузовое судно попало под обстрел. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 8 морских милях к западу от Ирана. Капитан отправляющегося в плавание грузового судна сообщил, что по нему был открыт огонь», — говорится на сайте центра.

Экипаж в безопасности, его местонахождение установлено. Сообщений о повреждениях судна не поступало.

Ранее контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива, в 15 морских милях к северо-востоку от Омана. Капитан сообщил, что к судну приблизилась лодка Корпуса стражей исламской революции и открыла огонь.