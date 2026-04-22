ТАСС: Захарова заявила, что Зеленский действует по логике террориста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что Владимир Зеленский действует как террорист и в вопросе европейских дронов хочет связать всех круговой порукой. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что глава Украины действует по стандартной террористической логике. По логике бандитизма, по логике настоящего преступника — а именно, «замазать кровью всех, организовать такую круговую поруку».

«Представить себя не отщепенцем, не единоличным уродом, а показать, что он как бы в группе цивилизованных. А на самом деле те же самые "цивилизованные" давно расчеловечились», — отметила Мария Захарова.

Ранее Захарова отмечала, что Италия много лет была одурманена собственной пропагандой, теперь ей пора задаться вопросом, на какой стороне истории они находятся.