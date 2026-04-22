23:06, 22 апреля 2026

Заявление Зеленского о Донбассе вызвало переполох в азиатской стране

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что потеря Донбасса станет стратегическим поражением для Вооруженных сил Украины (ВСУ), вызвало переполох и возмущение среди пользователей японского портала Yahoo News Japan.

Иностранцы не понимают, почему Зеленский не может признать свое поражение и зачем продолжает упрямиться.

«Что за последние трепыхания? Это не шахматная доска, где нужно взять короля. Что случилось с планом победы? Чем дольше упрямится глава киевского режима, тем больше на его родине надгробий», — пишет один из пользователей.

Другой комментатор добавил, что Луганская Народная Республика уже находится у России и теперь Российская армия может еще активнее продвигаться вперед. Соответственно, наступление будет стремительным.

«Владимир Зеленский врет. Ситуация на передовой катастрофическая. Общественность требует покончить с этим конфликтом. Люди дезертируют тысячами. <…> Зеленский не защищает Украину. Он обменивает жизни своих граждан на барыши. Пора заканчивать. Сколько можно отправлять людей на смерть?» — добавил еще один пользователь японского портала.

Ранее Владимир Зеленский объяснил свой отказ выводить войска из Донбасса тем, что это будет выглядеть словно «договорились об этом без участия Украины».

