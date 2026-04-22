Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:30, 22 апреля 2026

Зеленский высказался о запасах ПВО у Киева на фоне массированных ударов со стороны России

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Запасы систем противовоздушной обороны (ПВО) могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности массированных ударов со стороны России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Новости.Live» в Telegram.

«Недостаточно систем Patriot или подобных. Мы сможем это сделать. Мы будем производить. Нам нужно больше времени», — отметил он.

По словам украинского лидера, Киев может заняться такой разработкой самостоятельно или при помощи европейских стран.

Ранее российские войска в ходе массированной ночной атаки нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины в Харькове, Золочеве, Чугуеве и Богодухове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok