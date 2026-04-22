Зеленский высказался о запасах ПВО у Киева на фоне массированных ударов со стороны России

Зеленский: Запасы ПВО у Киева могут закончиться в любую неделю

Запасы систем противовоздушной обороны (ПВО) могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности массированных ударов со стороны России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Новости.Live» в Telegram.

«Недостаточно систем Patriot или подобных. Мы сможем это сделать. Мы будем производить. Нам нужно больше времени», — отметил он.

По словам украинского лидера, Киев может заняться такой разработкой самостоятельно или при помощи европейских стран.

Ранее российские войска в ходе массированной ночной атаки нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины в Харькове, Золочеве, Чугуеве и Богодухове.