Россиянин дядя Радар приехал в Дагестан отмывать сапоги волонтеров от грязи

Житель Краснодара предложил необычный способ помочь волонтерам в Дагестане после аномальных осадков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дядя Радар, так называет себя россиянин, приехал из родного города в Мамедкалу на автобусе. После приезда он принялся отмывать сапоги волонтеров от заставшей глины и грязи. Мужчина считает, что они должны быть чистыми, несмотря на обстоятельства.

«Я не знаю, чьи это сапоги, но они были здесь, когда была трагедия. Их кто-то носил, а потом оставил. Может, уехал человек, может, еще что-то, но они лежат просто брошенные. Я решил их помыть, чтобы на будущее, для людей», — объяснил он.

Местные жители, в свою очередь, благодарят дядю Радара за помощь. «Он уже около сотни сапог помыл. Спасибо большое. Вот такие люди здесь у нас помогают и поддерживают», — сказал мужчина за кадром.

Ранее сообщалось, что одиннадцать лошадей вызволили из снежного плена в горах Чародинского района Дагестана.

