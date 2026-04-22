Жителей российского города снова попросили не выходить на улицу после удара ВСУ по порту

Жителей Туапсе снова призвали не выходить на улицу из-за пожара на морском терминале, который возник после удара ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале краснодарского оперштаба.

Помимо ограничения пребывания на улице граждан попросили не открывать окна в помещениях, промывать нос, глаза и горло. При необходимости выхода на улицу жителей попросили использовать маски.

В оперштабе также сообщили, что в городе зафиксировано превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи.

ВСУ ударили по Туапсе в ночь на 20 апреля. В результате атаки загорелся морской порт, а в море попали нефтепродукты. Из-за сильного пожара в атмосферу поступили продукты горения, из-за чего в городе прошли осадки, создавшие налеты на поверхностях.