23 апреля во всем мире вспоминают о важности книг и писательства. Также в России и других странах отмечаются праздники, посвященные спорту — 23 апреля свой день празднуют велосипедисты и игроки в настольный теннис. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечаются 23 апреля и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День российского велосипедиста

23 апреля 1801 года уральский крепостной Ефим Артамонов создал самокатную установку, похожую на велосипед. Переднее колесо у нее было в человеческий рост, а заднее — в два раза меньше. Руль и седло были выполнены из дерева.

Изобретатель сам протестировал велосипед, преодолев расстояние от села Верхотурье до Москвы — а это примерно 2000 километров. В пробег крепостного отправил его хозяин, пожелавший удивить царя Александра I. После этого Артамонову даровали вольную.

Праздники в мире

Международный день книги и авторского права

Международный день книги и авторского права учредили в 1995 году по инициативе ЮНЕСКО. Праздник призван напомнить о том, что писательское искусство приоткрывает двери в новые миры для всех желающих, вне зависимости от социального и материального положения. Также через творчество писатели воспитывают детей и молодежь, прививая молодым людям базовые понятия о добре и зле, а также развивая чувство прекрасного. На заседании ЮНЕСКО 1995 года было отмечено, что книги — самый надежный источник знаний и самый удобный способ их распространения.

Международный день настольного тенниса

Международный день настольного тенниса — очень молодой праздник, впервые его отметили в 2015 году с подачи Международной федерации настольного тенниса. Праздник призван объединить спортсменов, которые любят настольный теннис. Еще одна цель торжества — популяризация данного спорта и пропаганда здорового образа жизни.

Кстати, первое время этот праздник отмечался 6 апреля — в Международный день спорта. Однако в 2023 году его перенесли на 23 апреля — в честь дня рождения Айвора Монтегю, британского теннисиста и организатора первого в истории Чемпионата мира по настольному теннису.

Какие еще праздники отмечают в мире 23 апреля

День английского и испанского языков в ООН;

День влюбленных в Каталонии

День национальной независимости и детей Турции.

Какой церковный праздник 23 апреля

День памяти Григория (Георгия) V, патриарха Константинопольского

Православные верующие 23 апреля вспоминают священномученика Григория V, патриарха Константинопольского, жившего на рубеже XVIII-XIX веков. В то время Греция находилась под властью Османской империи, однако в подполье уже вовсю развивалось национальное освободительное движение. Греков-патриотов поддерживал и Григорий V.

Когда вскрылась связь патриарха с революционерами, он отказался бежать из Константинополя, желая с честью умереть во имя спасения нации. В итоге в день Святой Пасхи 10 апреля (23 апреля по новому стилю) 1821 года его схватили и повесили на воротах патриархии. После тело сбросили в море.

Какие еще церковные праздники отмечают 23 апреля

День памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х;

День памяти мученика Димитрия Вдовина;

День памяти священномученика Флегонта Понгильского, пресвитера.

Приметы на 23 апреля

Если 23 апреля поссориться с кем-то — помириться не получится до самой Троицы;

Если пауки сидят в углу, замотавшись в паутину, — грядут заморозки;

Работать в огороде в этот день — к плохому урожаю.

Кто родился 23 апреля

Считается, что английский классик Уильям Шекспир родился 23 апреля. Интересно, что умер поэт в свой предполагаемый день рождения — 23 апреля 1616 года.

Шекспир — одна из самых загадочных фигур в английской истории, до сих пор в его биографии остаются белые пятна. Исследователи предполагают, что какое-то время Шекспир был моряком, а с 1590-х годов начал активно продвигать свои пьесы в разные театры. Также он работал актером и режиссером в одной из самых известных английских трупп эпохи Ренессанса «Слуги лорда-камергера».

Несмотря на богатое творческое наследие, первый сборник произведений Шекспира был выпущен только после смерти драматурга. Через 200 лет возникли теории о том, что знаменитые пьесы были написаны не Шекспиром, а целой плеядой философов и литераторов. Тем не менее Шекспир по сей день считается величайшим драматургом: «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Отелло» и другие произведение переведены на все основные языки мира и являются базой мирового театрального репертуара.

Сергей Прокофьев — один из крупнейших композиторов XX века. Музыкой начал заниматься в возрасте пяти лет и уже тогда проявлял интерес к сочинительству.

В историю Сергей Прокофьев вошел как новатор музыкального языка, его произведения отличались уникальным «прокофьевским» звучанием. Одна из самых ярких работ Прокофьева — опера «Война и мир». Над ней композитор работал 12 лет — вдвое дольше, чем Лев Толстой писал роман, по которому ее поставили. Также в числе самых известных произведений песенка «Болтунья» на стихи Агнии Барто, балет «Золушка», детская симфоническая сказка «Петя и волк».

