Axios: Сенаторы от Демпартии США обеспокоились из-за старения своих членов

Сенаторы от Демократической партии США обеспокоены старением своих членов. Об этом со ссылкой на источники в партии сообщает Axios.

«Я не буду здесь в возрасте 80 лет, и я не совсем понимаю, почему люди считают, что должны здесь быть», — порассуждал собеседник портала из американской Демпартии.

По словам другого источника, возраст американских демократов — «это тема, которую стоит обсудить».

Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист России Юрий Жданов предположил, что демократы могут применить 25-ю поправку к Конституции США, чтобы отстранить президента Дональда Трампа от власти по причине недееспособности.