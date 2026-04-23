21:18, 23 апреля 2026Культура

Американский певец обвинил российского артиста в краже и обмане

Baza: Российского артиста ØneHeart обвинили в нарушении авторских прав в США
Андрей Шеньшаков

Фото: Георги Добрев

Тамбовского исполнителя ØneHeart (настоящее имя — Дмитрий Волынкин) обвинили в нарушении авторских прав в США. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, Волынкин якобы использует работы малоизвестных музыкантов, не указывая их авторства. В частности, американский музыкант My Head Is Empty заявляет, что артист из РФ копирует обложки его треков, выдавая картинки за свои собственные. Американец обратился к представителям лейбла Dreamscape.

Также сообщается, что над хитом Дмитрия Snowfall работал другой исполнитель под псевдонимом reidenshi. В ответ на обвинения ØneHeart направил My Head Is Empty досудебную претензию, потребовав «прекратить распространять ложные обвинения».

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix могут оштрафовать за использование мелодии из культового советского фильма «17 мгновений весны» композитора Микаэла Таривердиева в третьем сезоне сериала «Игра в кальмара».

    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    «Радиостанция судного дня» передала восьмое за день сообщение с загадочным словом

    Названа идеальная частота опорожнения кишечника

    Супруги раскрыли секрет 62-летнего брака

    Американский певец обвинил российского артиста в краже и обмане

    В Евросоюзе допустили снятие некоторых красных линий по Украине

    Трамп высказался об угрозах уничтожить Иран

    В Германии оценили отношения с Россией из-за новой военной стратегии

    В Армении на факельном шествии сожгли флаг Турции

    КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

    Все новости
