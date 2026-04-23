Директора строительной компании Сукиасяна обвинили в мошенничестве почти на 75 миллионов

Главу «ПромСтройИнвеста» Сукиасяна обвинили в мошенничестве на 74,6 млн рублей

В Красноярске Следственный комитет (СК) заочно предъявил обвинения в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей директору строительной компании «ПромСтройИнвест» Армену Сукиасяну. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, в мае 2021 года между краевым государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и компанией «ПромСтройИнвест» был заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству комплекса зданий Культурно-просветительского центра в селе Казачинское Казачинско-Пировского муниципального округа.

«В ходе исполнения контракта представитель подрядчика предоставил заказчику заведомо недостоверные акты об исполнении обязательств, при этом фактически работы были выполнены не в полном объеме. На основании отчетных документов подрядчику были перечислены денежные средства», — рассказали в следственном комитете.

Кроме того, в период с января 2020-го по август 2021 года директор «ПромСтройИнвеста» изготовил поддельные платежные поручения о перечислении денежных средств с указанием не соответствующих действительности оснований перевода. В результате из правомерного оборота было выведено более 74,6 миллиона рублей.

Другие обстоятельства преступления выясняются. Сукиасяна обвиняют по части третьей статьи 159 («Мошенничество, совершенное в крупном размере»), а также по части первой статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

