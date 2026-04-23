Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:22, 23 апреля 2026

Директора строительной компании Сукиасяна обвинили в мошенничестве почти на 75 миллионов

Главу «ПромСтройИнвеста» Сукиасяна обвинили в мошенничестве на 74,6 млн рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Красноярске Следственный комитет (СК) заочно предъявил обвинения в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей директору строительной компании «ПромСтройИнвест» Армену Сукиасяну. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, в мае 2021 года между краевым государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и компанией «ПромСтройИнвест» был заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству комплекса зданий Культурно-просветительского центра в селе Казачинское Казачинско-Пировского муниципального округа.

«В ходе исполнения контракта представитель подрядчика предоставил заказчику заведомо недостоверные акты об исполнении обязательств, при этом фактически работы были выполнены не в полном объеме. На основании отчетных документов подрядчику были перечислены денежные средства», — рассказали в следственном комитете.

Кроме того, в период с января 2020-го по август 2021 года директор «ПромСтройИнвеста» изготовил поддельные платежные поручения о перечислении денежных средств с указанием не соответствующих действительности оснований перевода. В результате из правомерного оборота было выведено более 74,6 миллиона рублей.

Другие обстоятельства преступления выясняются. Сукиасяна обвиняют по части третьей статьи 159 («Мошенничество, совершенное в крупном размере»), а также по части первой статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Ранее сообщалось, что Забайкальский районный суд вынес приговор бывшему главному инженеру отделения Читинского филиала «Росгранстрой». Экс-инженера приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 39 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В приоритете — безопасность». Путин впервые прокомментировал сбои в работе интернета и рассказал, что будут делать власти

    Суд признал законным штраф в отношении призывавшей к терроризму Трояновой

    Россиянин жестоко изрезал возлюбленную и ее годовалого ребенка

    ЕС ввел санкции против компаний Китая и Белоруссии

    В Госдуме ответили на желание ЕС получить «репарации» России словами «заставим платить»

    Стало известно о планах Вьетнама купить российские Су-57

    Американский боец ММА прилетел в Екатеринбург ради объятий с медведями

    Лидер «Барселоны» выбыл до конца сезона из-за травмы

    Европа ввела новые запреты для российских СМИ

    В России анонсировали появление новой автомобильной марки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok