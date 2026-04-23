14:02, 23 апреля 2026

Двухлетний боксер из Владивостока взорвал соцсети и поразил иностранцев

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Двухлетний боксер из Владивостока Демьян Игешев взорвал интернет и поразил иностранцев — видео с ним собрало почти 18 миллионов просмотров и 600 тысяч лайков. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации канала, отец ребенка Александр Игешев работает тренером по боксу. Мужчина рассказал, что сын начал бить по груше в зале почти сразу, как встал на ноги, — примерно в 11 месяцев. С тех пор мальчик постоянно и с большим удовольствием тренируется.

«Сначала были спарринги с пачками подгузников, потом появились личные перчатки и груши, одну он даже утащил с собой в детский сад», — сообщает издание и указывает, что мальчик растет добрым и спокойным ребенком, который берет пример с отца-спортсмена.

Ранее таксист из Кировска Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки. Он устроил сюрприз блогерам-туристам и приехал за ними в самом необычном образе — путешественники сняли эффектное появление на камеру и выложили в интернет.

