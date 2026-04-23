Экс-министра обороны Грузии приговорили к тюремному сроку

Экс-министр обороны Грузии Бурчуладзе приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию

Экс-министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе приговорен к десяти годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщает портал kvirispalitra.ge.

«Согласно приговору, Джуаншер Бурчуладзе был приговорен к десяти годам лишения свободы, а его имущество — земельный участок в Испании и дом на участке, а также дом и автостоянка в Цхнетском районе Тбилиси — конфискованы», — говорится в публикации.

Вместе с ним к тюремному сроку приговорены его заместитель Георгий Хайндрава и его шурин Василий Мхеидзе. Бурчуладзе занимал пост главы Минобороны Грузии с 22 февраля 2021 года по 8 февраля 2024 года.

Бурчуладзе арестовали в сентябре 2025 года. В 2023 году, по информации прокуратуры, министр злоупотребил служебным положением. В результате заключения поддельных сделок в процессе закупки медицинского аппарата для военного госпиталя Минобороны был нанесен ущерб в размере 1 333 728 лари (около 495 тысяч долларов).