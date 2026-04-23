15:29, 23 апреля 2026Мир

Германию назвали жалким и лицемерным государством

Премьер Испании Санчес сравнил ФРГ с тремя мудрыми обезьянами и назвал жалкой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ася Семичаевская / ТАСС

Премьер Испании Педро Санчес сравнил Германию с тремя мудрыми обезьянами — слепой, глухой и немой — и назвал жалкой. Его слова на своей странице в соцсети Х приводит американский журналист Джексон Хинкл.

«Когда дело касается Украины, Германия ведет себя как моральный страж, но когда дело касается Палестины, она играет роль трех мудрых обезьян. Германия — лицемерное и жалкое государство», — процитировал он главу испанского правительства.

В 2025 году канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин не признает Палестину независимым государством.

22 мая 2024 года Испания и ряд европейских стран признали независимость палестинской автономии.

