Премьер Испании Санчес сравнил ФРГ с тремя мудрыми обезьянами и назвал жалкой

Премьер Испании Педро Санчес сравнил Германию с тремя мудрыми обезьянами — слепой, глухой и немой — и назвал жалкой. Его слова на своей странице в соцсети Х приводит американский журналист Джексон Хинкл.

«Когда дело касается Украины, Германия ведет себя как моральный страж, но когда дело касается Палестины, она играет роль трех мудрых обезьян. Германия — лицемерное и жалкое государство», — процитировал он главу испанского правительства.

В 2025 году канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин не признает Палестину независимым государством.

22 мая 2024 года Испания и ряд европейских стран признали независимость палестинской автономии.