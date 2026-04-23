Россия
03:46, 23 апреля 2026Россия

Глава Рособрнадзора ответил по поводу отмены ЕГЭ

Рособрнадзор: Отмены ЕГЭ в ближайшее время не будет
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в разговоре с ТАСС заявил о том, что в ближайшие годы в России отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ждать не стоит.

«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10», — сказал Музаев.

Музаев также добавил, что текущая модель выпускного экзамена, даже с ее недостатками, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из разных регионов страны.

До этого Анзор Музаев рассказал об идеальной версии ЕГЭ.

В свою очередь, в Госдуме предложили новые правила сдачи Единого государственного экзамена. Целю которых будет снижение стрессовой нагрузки на выпускников.

    Последние новости

    «В любой момент». Песков заявил о готовности Путина принять Зеленского в Москве, но с одной целью

    ВС России уничтожили иностранных наемников в боях за поселок в ДНР

    Мощные взрывы разбудили жителей Нижегородской области

    Коллекция нижнего белья из синего пакета IKEA вызвала ажиотаж в сети

    Подлость по отношению к соседке по общежитию обернулась для студентки мгновенной расплатой

    В России заявили об отработке Западом сценариев блокады Калининграда

    Глава Рособрнадзора ответил по поводу отмены ЕГЭ

    Россиянка описала мексиканцев словами «живут в другом измерении»

    Синоптики спрогнозировали рецидив зимы в Москве

    Жители российского города остались без водоснабжения

    Все новости
