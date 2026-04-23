Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 23 апреля 2026

Иран назвали победителем в конфликте с США и Израилем

Посол Ирана в РФ Джалали заявил о победе Тегерана в конфликте с США и Израилем
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Reuters

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран вышел победителем из конфликта с США и Израилем. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат выступил на мероприятии по случаю дня армии Ирана и назвал войну неравной. «Они использовали против Ирана весь свой военный потенциал, однако итогом стала историческая победа Ирана», — подчеркнул он.

Джалали добавил, что в результате военного нападения США и Израиля погибли более трех тысяч гражданских, включая 220 детей и 250 женщин. Под ударами оказались 125,6 тысячи гражданских объектов.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok