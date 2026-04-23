CBS: Иран сберег большую часть ВМС и ВВС вопреки ударам США

Иран сохранил значительную часть своего военного потенциала вопреки публичным заявлениям Вашингтона. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными.

По данным источников телеканала, к 8 апреля у Тегерана оставалась примерно половина запаса баллистических ракет и пусковых установок. Также уцелели около 60 процентов мощностей военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции, включая быстроходные катера для контроля над Ормузским проливом.

Собеседники CBS уточнили, что около двух третей иранских Военно-воздушных сил (ВВС) также остаются в строю. Эта информация расходится с заявлениями президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые ранее сообщали об уничтожении военного потенциала Исламской Республики.

Ранее часть сенаторов в американском Конгрессе призвала Трампа продолжить войну в Иране. Так, по словам сенатора-республиканца Роджера Маршала, США должны «завершить начатое», чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана. Парламентарий считает, что возобновление конфликта оправдано даже на фоне серьезных проблем американских фермеров из-за подорожания топлива.

Противоположной точки зрения придерживается сенатор-демократ Тина Смит. Конфликт на Ближнем Востоке создает «масштабную экономическую неопределенность» для избирателей, подчеркнула она.