Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:19, 23 апреля 2026

Иран сберег большую часть ВМС и ВВС вопреки ударам США

Виктория Кондратьева
Фото: Sepahnews / Globallookpress.com

Иран сохранил значительную часть своего военного потенциала вопреки публичным заявлениям Вашингтона. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с разведданными.

По данным источников телеканала, к 8 апреля у Тегерана оставалась примерно половина запаса баллистических ракет и пусковых установок. Также уцелели около 60 процентов мощностей военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции, включая быстроходные катера для контроля над Ормузским проливом.

Собеседники CBS уточнили, что около двух третей иранских Военно-воздушных сил (ВВС) также остаются в строю. Эта информация расходится с заявлениями президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые ранее сообщали об уничтожении военного потенциала Исламской Республики.

Ранее часть сенаторов в американском Конгрессе призвала Трампа продолжить войну в Иране. Так, по словам сенатора-республиканца Роджера Маршала, США должны «завершить начатое», чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана. Парламентарий считает, что возобновление конфликта оправдано даже на фоне серьезных проблем американских фермеров из-за подорожания топлива.

Противоположной точки зрения придерживается сенатор-демократ Тина Смит. Конфликт на Ближнем Востоке создает «масштабную экономическую неопределенность» для избирателей, подчеркнула она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok