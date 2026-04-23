08:24, 23 апреля 2026

Трампа призвали «завершить начатое» в Иране

Bloomberg: Сенаторы призвали Трампа завершить начатое в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Часть сенаторов в американском Конгрессе призывают президента США Дональда Трампа продолжить войну в Иране. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, по словам сенатора-республиканца Роджера Маршала, США должны «завершить начатое», чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана. Парламентарий считает, что возобновление конфликта оправдано даже на фоне серьезных проблем американских фермеров из-за подорожания топлива.

Противоположную точку зрения заняла сенатор-демократ Тина Смит. Конфликт на Ближнем Востоке создает «масштабную экономическую неопределенность» для избирателей, подчеркнула она.

16 апреля в американском Сенате провалилась резолюция, которая могла бы запретить президенту Дональду Трампу отдавать приказы о новых ударах по Ирану.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

