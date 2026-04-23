Иран впервые получил доход от сборов за проход судов через Ормузский пролив

Замглавы парламента Ирана объявил о получении дохода за проход судов через Ормуз

Иран впервые получил доход от сборов за безопасный проход судов через Ормузский пролив, являющийся ключевой логистической артерией на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель главы местного парламента Хамидреза Хаджи Бабаи, его слова приводит агентство Mehr.

Денежные средства были зачислены в иранский Центробанк, пояснил он. «Первый доход от пошлин в Ормузском проливе был зачислен на счет в Центральном банке Ирана», — констатировал Бабаи, не уточнив, о какой сумме идет речь.

О том, что власти Ирана начали взимать плату за безопасный проход Ормузского пролива с некоторых коммерческих судов, агентство Bloomberg сообщало еще месяц назад. По данным источников, размер сборов составляет до двух миллионов долларов за рейс.

Ряд западных стран, включая США, Великобританию и Францию, выступили против этой меры, призвав обеспечить соблюдение норм международного судоходства на Ближнем Востоке. Представители региональных государств, в свою очередь, отмечали, что плата за проход танкеров через пролив Ормуз фактически делает Иран доминирующей стороной в регионе. Наиболее уязвимые в энергетической сфере страны при таком раскладе рискуют оказаться не у дел.