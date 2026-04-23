Иран выдвинул требование США для возобновления переговоров

WSJ: Иран ужесточил позицию на переговорах с США, требуя снятия блокады

Иран ужесточил позицию на переговорах с США, требуя снятия американской блокады своих портов для возобновления контактов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на пакистанских посредников.

«Иранская переговорная группа ужесточила свою позицию, в последний момент отказавшись от участия в переговорах, которые должны были пройти на этой неделе в столице Пакистана Исламабаде, и пообещав не возвращаться за стол переговоров до тех пор, пока не будет снята блокада», — говорится в публикации.

Посредники опасаются, что продолжение американской блокады и иранских атак на торговые суда в Ормузском проливе может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

18 апреля Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив из-за отказа Соединенных Штатов снять морскую блокаду иранских портов. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что пролив будет оставаться закрытым, пока США нарушают условия перемирия.