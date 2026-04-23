Итальянские войска привезли в Ливан новую статую Христа после вандализма ЦАХАЛ

Войска Италии доставили в Ливан новую статую Христа после вандализма ЦАХАЛ

Войска Италии и посол папы Римского Льва XIV доставили в Южный Ливан новую статую Иисуса Христа после акта вандализма со стороны военнослужащего армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на соцсеть Х.

В публикации говорится, что итальянские солдаты UNIFIL установили новую статую Иисуса Христа в районе Дебель на юге Ливана после того, как израильский солдат уничтожил оригинальное изображение. Также к посту в соцсети Х была прикреплена фотография новой скульптуры.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который разбил статую Иисуса Христа на юге Ливана, должен понести наказание.