18:10, 23 апреля 2026Авто

Китайский автоконцерн Geely отзывает 17,6 тысячи автомобилей Emgrand в России
Вячеслав Агапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Китайский автоконцерн Geely отзывает 17,6 тысячи автомобилей Emgrand в России. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат 17 590 седанов Geely Emgrand, реализованных в период с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года. Причиной называют риск деформации топливного бака. При определенных обстоятельствах и условиях движения клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно, что приводит к появлению вакуума в системе. Из-за этого при долговременной работе двигателя топливный бак может деформироваться, а компоненты топливного насоса деформировать или повредить его.

На всех автомобилях заменят крышку заливной горловины бака, адсорбер и ремкомплект трубки вентиляции адсорбера. Если у машины уже начал деформироваться бак, дополнительно поменяют сам бак, топливный насос и уплотнители.

Уполномоченный представитель изготовителя уведомит владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости отвезти машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Как ранее отмечалось, потенциальные покупатели Geely могут столкнуться с рядом проблем. Среди них неудобная посадка и нехватка места для водителя, плохая шумоизоляция и некорректная работа климат-контроля.

    Последние новости

    Умер ведущий передачи «Человек и закон»

    Предложение по ипотеке для многодетных семей в России назвали хайпом

    В России заявили о неумолимом ответе на угрозы Калининграду

    В России отреагировали на новые санкции ЕС

    Евросоюз ввел санкции против Тимати и директора Эрмитажа

    Китайский автоконцерн отзовет тысячи автомобилей в России

    Россиянин пять раз поставил на «Интер» по ходу матча и выиграл почти 5 миллионов рублей

    Глава «Транснефти» прокомментировал ситуацию с поставками нефти из Казахстана

    Российская пенсионерка купила облигации и получила 14 лет колонии

    Работу косметолога с кадрами клиентки оценили словами «пусть выйдет в окно»

    Все новости
