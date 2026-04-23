Китайский автоконцерн отзовет тысячи автомобилей в России

Китайский автоконцерн Geely отзывает 17,6 тысячи автомобилей Emgrand в России. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат 17 590 седанов Geely Emgrand, реализованных в период с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года. Причиной называют риск деформации топливного бака. При определенных обстоятельствах и условиях движения клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно, что приводит к появлению вакуума в системе. Из-за этого при долговременной работе двигателя топливный бак может деформироваться, а компоненты топливного насоса деформировать или повредить его.

На всех автомобилях заменят крышку заливной горловины бака, адсорбер и ремкомплект трубки вентиляции адсорбера. Если у машины уже начал деформироваться бак, дополнительно поменяют сам бак, топливный насос и уплотнители.

Уполномоченный представитель изготовителя уведомит владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости отвезти машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

