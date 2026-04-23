Клуб Дзюбы продлил серию без побед в РПЛ до 10 матчей

19:41, 23 апреля 2026Спорт

Клуб Артема Дзюбы «Акрон» продлил серию без побед в РПЛ до 10 матчей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 23 апреля, и завершилась со счетом 1:1. На гол Роберта Фернандеса в первом тайме гости во второй половине игры ответили точным ударом Мохаммада Хоссейннежада.

«Акрон», в составе которого выступает форвард Артем Дзюба, продлил серию без побед в РПЛ до десяти матчей подряд. В последний раз команда на своем поле 21 ноября прошлого года победила «Сочи» (3:2).

После 26 туров в активе «Акрона» и махачкалинского «Динамо» по 24 очка. Команды находятся на соседних 11-й и 12-й позициях соответственно.

