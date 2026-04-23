Коллекция нижнего белья из синего пакета IKEA вызвала ажиотаж в сети

Креативная студия Chopstix Design представила нижнее белье из синего пакета мебельного магазина IKEA и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В коллекции под названием UNDRWER представлены несколько комплектов, состоящих из бюстгальтеров с желтыми кружевами, трусов с высокой посадкой и стрингов. Кроме того, студия показала вариант с ночной сорочкой и полупрозрачными чулками.

В описании к публикации представители студии отметили, что это всего лишь креативная концепция. Однако пользователи сети, в свою очередь, оценили необычную идею в комментариях под постом: «Balenciaga ворвалась в чат», «Это потрясающе», «Сначала собираешь мебель, а потом разбираешь свою жену», «К этому будет прилагаться инструкция?», «Мне это точно нужно».

В декабре прошлого года сумку с дизайном Hermes Birkin, сшитую из синего пакета IKEA, продали за 250 тысяч рублей.