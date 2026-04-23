КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

N12: Галибаф покинул делегацию Ирана на переговорах с США из-за КСИР

Член иранской делегации и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф Багер Калибаф был отстранен от участия в переговорах с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает телеканал N12.

«Председатель иранского парламента Галибаф покинул переговорную группу после вмешательства Корпуса стражей исламской революции», — сказано в сообщении.

Ранее Al-Arabiya со ссылкой на пакистанский источник сообщило, что переговорный процесс между Ираном и США по урегулированию конфликта, проходящий в Исламабаде, в настоящее время фактически заморожен. Отмечается, что основным препятствием в переговорах по-прежнему является сохраняющаяся морская блокада со стороны США.

До этого Иран в документе из 10 пунктов потребовал у США гарантий сохранения своего контроля над Ормузским проливом.