Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:50, 23 апреля 2026Мир

КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

N12: Галибаф покинул делегацию Ирана на переговорах с США из-за КСИР
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Член иранской делегации и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф Багер Калибаф был отстранен от участия в переговорах с США из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает телеканал N12.

«Председатель иранского парламента Галибаф покинул переговорную группу после вмешательства Корпуса стражей исламской революции», — сказано в сообщении.

Ранее Al-Arabiya со ссылкой на пакистанский источник сообщило, что переговорный процесс между Ираном и США по урегулированию конфликта, проходящий в Исламабаде, в настоящее время фактически заморожен. Отмечается, что основным препятствием в переговорах по-прежнему является сохраняющаяся морская блокада со стороны США.

До этого Иран в документе из 10 пунктов потребовал у США гарантий сохранения своего контроля над Ормузским проливом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok