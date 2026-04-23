Мать Тимати оправдалась за неоднозначную фотосессию 12-летней внучки

Мать Тимати Симона показала съемку 12-летней внучки в образе из фильма «Леон»

12-летняя дочь рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, снялась в образе главной героини культового фильма «Леон». Снимки опубликовала мать артиста Симона Юнусова на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Алиса повторила образ юной Натали Портман из картины Люка Бессона, который был одним из самых обсуждаемых в то время. По словам бабушки девочки, фильм является одним из ее любимых.

«В 1994 году Бессон нашел Натали Портман. И получился блестящий, один из моих любимых, фильм "Леон". Мы решили повторить образ, который, по моему мнению, полностью совпадает с характером Алисы», — написала Симона.

Ранее мать рэпера Симона высказалась о скандале вокруг фото с рождения внучки. Недовольство пользователей в соцсетях вызвал снимок, на котором мать артиста перерезает пуповину ребенку.