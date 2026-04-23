Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:26, 23 апреля 2026

Мать Тимати оправдалась за неоднозначную фотосессию 12-летней внучки

Мать Тимати Симона показала съемку 12-летней внучки в образе из фильма «Леон»
Андрей Шеньшаков

Кадр: Анна Ничкова / YouTube

12-летняя дочь рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, снялась в образе главной героини культового фильма «Леон». Снимки опубликовала мать артиста Симона Юнусова на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Алиса повторила образ юной Натали Портман из картины Люка Бессона, который был одним из самых обсуждаемых в то время. По словам бабушки девочки, фильм является одним из ее любимых.

«В 1994 году Бессон нашел Натали Портман. И получился блестящий, один из моих любимых, фильм "Леон". Мы решили повторить образ, который, по моему мнению, полностью совпадает с характером Алисы», — написала Симона.

Ранее мать рэпера Симона высказалась о скандале вокруг фото с рождения внучки. Недовольство пользователей в соцсетях вызвал снимок, на котором мать артиста перерезает пуповину ребенку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался о признании потерянных Украиной территорий

    На рыбалке под Москвой мальчик «поймал» свой глаз на крючок

    В России заявили об ответе в случае блокады Калининградской области Западом

    Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными с Россией

    Зеленский высказался об «угрозе из Белоруссии»

    Публичный скандал стал причиной лишения статуса российского судьи

    Россиянам назвали неожиданную пользу сэндвичей

    В российском вузе создали руку-шахматиста с 3D-камерой

    Россияне стали занимать больше денег на покупку машин

    Олимпийская чемпионка порвала наряд для церемонии вручения премии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok