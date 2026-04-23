Медведь напал на искавшего пропавшую женщину пожарного

В Японии медведь напал на пожарного, искавшего пропавшую жертву медведя

В японской префектуре Ивате медведь напал на пожарного, который вместе с полицией осматривал лес в поисках пропавшей женщины. Об этом сообщает NHK World.

В понедельник, 20 апреля, пожарный-доброволец прочесывал горную местность в окрестностях города Сива, когда внезапно столкнулся с медведем. Зверь бросился на мужчину, но тот сумел отбиться, и хищник отступил. Японец чудом избежал травм. «Когда медвежья морда оказалась в нескольких сантиметрах от моего лица, я думал, что умру», — признался он позже журналистам.

На следующий день в том же районе отряд полиции и охотников наткнулся на другого зверя. Хищник внезапно атаковал 56-летнего правоохранителя, нанеся ему глубокие рваные раны лица и рук. Медведя нейтрализовали на месте, выстрелив в него.

В нескольких десятках метров от места схватки обнаружили изуродованные останки женщины. Полиция предполагает, что именно этот медведь и расправился с пропавшей. В связи с инцидентом власти префектуры призывают жителей проявлять крайнюю осторожность при входе в леса: проснувшиеся после спячки голодные медведи активно ищут пропитание.

Ранее в Анкоридже, где в августе 2025 года состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, бурый медведь напал на двоих американских военных. В результате этой встречи они получили травмы.