16:15, 23 апреля 2026

В Бурятии суд приговорил к 4,2 года экс-министра транспорта Гоге
Владимир Шарапов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Бурятии суд приговорил к 4,2 года колонии общего режима бывшего министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона Александра Гоге за сговор с бизнесменом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Вместе с ним осуждены руководитель «Бурятрегионавтодор» и директор строительной компании. В зависимости от роли им вменены превышение должностных полномочий и подстрекательство к нему.

По версии следствия, с июня по ноябрь 2024 года министр и глава подведомственного учреждения вступили в сговор с директором стройфирмы. По просьбе предпринимателя госслужащие создали преимущественные условия для его компании, проводили незаконные переговоры и передавали конфиденциальную информацию о ходе торгов. В итоге фирма получила контракт на ремонт автомобильной дороги стоимостью 1,2 миллиарда рублей.

Ранее в Ставропольском крае суд арестовал министра энергетики Ивана Ковалева.

    Последние новости

    В ЕС захотели погасить кредит Украине за счет «репараций» России

    В России пополнили список работающих без интернета сайтов

    Зеленский объяснил свое требование вступления в Евросоюз

    Россиянин с шилом напал на отчима из-за продажи квартиры

    В России ответили на заявления Киева о будущем Донбасса

    Трамп приказал уничтожать все корабли в Ормузском проливе при одном условии

    Пользователям Windows 11 пообещали стабильность

    В России подготовили новую стратегию развития автопрома

    Рудковская в купальнике похвасталась аксессуарами на полмиллиона рублей

    Миллиардный сговор российского бизнесмена с экс-министром раскрыли

    Все новости
