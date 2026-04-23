Миллиардный сговор российского бизнесмена с экс-министром раскрыли

В Бурятии суд приговорил к 4,2 года экс-министра транспорта Гоге

В Бурятии суд приговорил к 4,2 года колонии общего режима бывшего министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона Александра Гоге за сговор с бизнесменом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Вместе с ним осуждены руководитель «Бурятрегионавтодор» и директор строительной компании. В зависимости от роли им вменены превышение должностных полномочий и подстрекательство к нему.

По версии следствия, с июня по ноябрь 2024 года министр и глава подведомственного учреждения вступили в сговор с директором стройфирмы. По просьбе предпринимателя госслужащие создали преимущественные условия для его компании, проводили незаконные переговоры и передавали конфиденциальную информацию о ходе торгов. В итоге фирма получила контракт на ремонт автомобильной дороги стоимостью 1,2 миллиарда рублей.

