01:48, 23 апреля 2026Мир

На Западе предупредили о новом препятствии для помощи Украине

Welt: Победа партии Радева в Болгарии станет препятствием для помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В Европейском союзе (ЕС) нарастают опасения, что победа избирательного блока «Прогрессивная Болгария» бывшего президента Румена Радева на выборах станет препятствием для помощи Украине. Об этом сообщает Welt.

Отмечается, что политик выступает против поставок вооружения ВСУ. Он также считает, что следует наладить отношения с Москвой. «В Брюсселе царит паника, что Радев возьмет на себя роль венгерского премьер-министра Виктора Орбана и станет блокирующей фигурой на уровне ЕС», — говорится в статье.

Ранее партия Радева «Прогрессивная Болгария» победила на парламентских выборах в стране. Его успех вызвал опасения у ряда западных экспертов. Так, газета The Financial Times назвала политика «троянским конем» России.

