Находившуюся под влиянием мошенников российскую школьницу нашли по геолокации

Школьница из Омска отдала мошенникам деньги, собранные на выпускной всего класса

Школьница из Омска перевела мошенникам деньги, собранные ее классом на выпускной, в попытке спасти родителей от уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратилась мать девочки. Она заявила о пропаже дочери и 380 тысяч рублей, которые лежали в конверте в их квартире. По телефону школьница пояснила, что деньги взяла она, после чего перестала выходить на связь. Ее отследили по геолокации и нашли в торговом комплексе по улице Березовского. К тому моменту девочка успела перевести мошенникам почти половину денег.

Полицейским школьница пояснила, что ее запугивал по телефону неизвестный, представившийся следователем. Сначала он завладел ее аккаунтом на «Госуслугах», а затем пригрозил уголовным делом родителям. Чтобы спасти семью, девочка взяла конверт с деньгами и переводила различные суммы на счета аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

