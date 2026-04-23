18:02, 23 апреля 2026Силовые структуры

Находившуюся под влиянием мошенников российскую школьницу нашли по геолокации

Школьница из Омска отдала мошенникам деньги, собранные на выпускной всего класса
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Школьница из Омска перевела мошенникам деньги, собранные ее классом на выпускной, в попытке спасти родителей от уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратилась мать девочки. Она заявила о пропаже дочери и 380 тысяч рублей, которые лежали в конверте в их квартире. По телефону школьница пояснила, что деньги взяла она, после чего перестала выходить на связь. Ее отследили по геолокации и нашли в торговом комплексе по улице Березовского. К тому моменту девочка успела перевести мошенникам почти половину денег.

Полицейским школьница пояснила, что ее запугивал по телефону неизвестный, представившийся следователем. Сначала он завладел ее аккаунтом на «Госуслугах», а затем пригрозил уголовным делом родителям. Чтобы спасти семью, девочка взяла конверт с деньгами и переводила различные суммы на счета аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве пенсионер с сожительницей отдали мошенникам почти 300 миллионов рублей.

