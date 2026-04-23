Актриса Настасья Самбурская посоветовала отказаться от сахара ради стройности

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская раскрыла секрет стройности. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда ответила на вопрос 55-летней подписчицы, которая заявила, что не может похудеть и привести себя в форму. Так, артистка посоветовала ей навсегда отказаться от сахара и его заменителей, а также мучного, майонеза и еды на ночь.

В то же время она предложила женщине попробовать антикандидный протокол питания.

«Если хотите исцелиться, то попробуйте питаться по книге [Стивена] Гандри "Парадокс растений". Ну и должно быть движение. Тренируйтесь, ходите, танцуйте, йога. Выберите то, от чего кайфуете», — добавила знаменитость.

В феврале 47-летняя российская журналистка и телеведущая Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности.