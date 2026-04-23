13:10, 23 апреля 2026

Названа вызывающая у россиян недовольство проблема в системе ЖКХ

«Диспетчер 24»: Россияне стали чаще жаловаться на лифты и чистоту подъездов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Valazarus-studio / Shutterstock / Fotodom

Россияне стали чаще жаловаться управляющим компаниям (УК) на работу лифтов и уборку в подъездах. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитики сервиса «Диспетчер 24».

При этом главной проблемой для жителей по-прежнему остается сантехника. В 2025 году на нее пришлось 37,3 процента всех обращений, хотя в 2020-м показатель был выше — 39,9 процента. На втором месте оказалось электричество, но доля жалоб в этом сегменте заметно снизилась — с 14,4 до 10,3 процента.

Выросла доля жалоб на лифты, уборку мест общего пользования и системы безопасности. Обращения по лифтам увеличились с 4,4 до 6,3 процента, по уборке — с 2,4 до 3,2 процента, по системе контроля и управления доступом (СКУД) и безопасности — с 2,2 до 3,2 процента.

Эксперты считают, что такая статистика отражает изменения ожиданий россиян от ЖКХ: если раньше россияне в основном были сосредоточены на базовых вещах вроде света, воды и электричества, то теперь люди все чаще требуют нормальной работы лифтов, чистоты в подъездах и стабильной цифровой инфраструктуры дома.

В ходе исследования аналитики изучили 8,87 миллиона обезличенных заявок жителей многоквартирных домов, поступивших в более чем 300 управляющих организаций по всей России в 2020-2025 годах.

Ранее россиянам с задолженностью по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) напомнили о возможности избавиться от них через процедуру банкротства. Также следует попробовать урегулировать вопрос, договорившись с управляющей компанией (УК) о рассрочке или реструктуризации долга.

