Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:10, 23 апреля 2026

ФСБ: Житель Приамурья получил 18 лет за подготовку диверсии на Транссибе
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

По приговору 1-го Восточного окружного военного суда 39-летний житель Амурской области получил 18 лет лишения свободы за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Мужчина признан виновным в государственной измене, приготовлении к диверсии и участии в деятельности террористической организации. Первые три года из назначенного срока он проведет в тюрьме.

По данным ФСБ, житель Приамурья был последователем украинской террористической организации, деятельность которой запрещена в России. В 2024 году он вступил в электронную переписку с ее представителем, получил навыки по минно-подрывному делу и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Мужчина собирался повредить участок Транссибирской магистрали, а затем отправиться на Украину и участвовать в боевых действиях против Вооруженных Сил России.

О его задержании стало известно в январе 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В любой момент». Песков заявил о готовности Путина принять Зеленского в Москве, но с одной целью

    Американский профессор назвал массовым психозом одно дерзкое решение Запада

    Названо наказание для готовившего диверсию на Транссибирской магистрали

    Момент атаки украинского БПЛА по жилому дому в Самаре попал на видео

    Гадкая интимная привычка мужчины погасила либидо его избранницы

    Россиянам назвали признаки опасных кредитов

    Женщина поймала и избила тайно снимавшего ее в туалете извращенца

    Квартиры повредились в результате атаки БПЛА в российском городе

    Россиянин погиб в результате атаки БПЛА на промышленное предприятие

    Развеяны мифы об Android-смартфонах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok