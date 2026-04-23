Названо наказание для готовившего диверсию на Транссибирской магистрали

ФСБ: Житель Приамурья получил 18 лет за подготовку диверсии на Транссибе

По приговору 1-го Восточного окружного военного суда 39-летний житель Амурской области получил 18 лет лишения свободы за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Мужчина признан виновным в государственной измене, приготовлении к диверсии и участии в деятельности террористической организации. Первые три года из назначенного срока он проведет в тюрьме.

По данным ФСБ, житель Приамурья был последователем украинской террористической организации, деятельность которой запрещена в России. В 2024 году он вступил в электронную переписку с ее представителем, получил навыки по минно-подрывному делу и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Мужчина собирался повредить участок Транссибирской магистрали, а затем отправиться на Украину и участвовать в боевых действиях против Вооруженных Сил России.

О его задержании стало известно в январе 2025 года.