06:50, 23 апреля 2026Экономика

Названо условие для снижение ключевой ставки до 10 % к концу года

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Бывший премьер России Сергей Степашин в разговоре с ТАСС назвал условие для снижения ключевой ставки до 10 процентов к концу текущего года.

Степашин уверен, что ставка может быть снижена, если в течение года получится удержать инфляцию в пределах пяти-шести процентов.

«Моя точка зрения: если мы к концу года будем иметь 5-6 процентов инфляцию, то ставка должна быть не больше 10 процентов. По-моему, это очевидно», — заявил Степашин.

На сегодняшний день ключевая ставка в стране составляет 15 процентов.

Ранее россиянам назвали минимальные ставки по ипотеке в 2026 году как на вторичном рынке, так и на рынке новостроек.

В свою очередь, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев спрогнозировал, при какой ключевой ставке можно рассчитывать на полноценное восстановление ипотечного рынка.

