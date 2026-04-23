Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:54, 23 апреля 2026Экономика

Названы самые востребованные профессии в России

Котяков: Инженеры и педагоги будут самыми востребованными работниками в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В ближайшие семь лет наибольшей потребностью в России будут пользоваться инженеры и педагоги. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о специалистах с высшим образованием, пояснил руководитель профильного министерства. В среднесрочной перспективе в российскую экономику необходимо будет привлечь 560 тысяч инженеров в области разработки, проектирования, эксплуатации и ремонта оборудования, пояснил Котяков.

Другими востребованными специалистами он назвал педагогов в сферах дошкольного, начального и дополнительного образования. Потребность в таких работниках Котяков оценил в 539 тысяч человек. Кроме того, России до 2032 года понадобятся 270 тысяч финансистов. В топ-3 самых необходимых категорий работников министр также включил врачей.

«На пятидесятилетних можно положиться» Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
«На пятидесятилетних можно положиться»Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
«Пусть сами решают — копить деньги или рожать детей» В России все чаще предлагают отменить пенсии. Почему это безумие?
«Пусть сами решают — копить деньги или рожать детей»В России все чаще предлагают отменить пенсии. Почему это безумие?
Ранее он заявил о большой замещающей потребности в работниках. В обозримом будущем в российскую экономику необходимо будет ежегодно привлекать порядка 1,7 миллиона новых сотрудников взамен тем, кто к тому времени завершит трудовую деятельность и уйдет на пенсию.

Если властям не удастся решить проблему кадрового голода и стремительного старения населения, предупредил финансовый аналитик Дмитрий Трепольский, у них останется два выхода из кризисной ситуации — либо стимулировать сотрудников предприятий трудиться до глубокой старости, либо вновь прибегать к повышению пенсионного возраста. И тот, и другой сценарий, предупредил эксперт, чреват усилением социальной напряженности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok