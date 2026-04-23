Названы самые востребованные профессии в России

Котяков: Инженеры и педагоги будут самыми востребованными работниками в России

В ближайшие семь лет наибольшей потребностью в России будут пользоваться инженеры и педагоги. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о специалистах с высшим образованием, пояснил руководитель профильного министерства. В среднесрочной перспективе в российскую экономику необходимо будет привлечь 560 тысяч инженеров в области разработки, проектирования, эксплуатации и ремонта оборудования, пояснил Котяков.

Другими востребованными специалистами он назвал педагогов в сферах дошкольного, начального и дополнительного образования. Потребность в таких работниках Котяков оценил в 539 тысяч человек. Кроме того, России до 2032 года понадобятся 270 тысяч финансистов. В топ-3 самых необходимых категорий работников министр также включил врачей.

Ранее он заявил о большой замещающей потребности в работниках. В обозримом будущем в российскую экономику необходимо будет ежегодно привлекать порядка 1,7 миллиона новых сотрудников взамен тем, кто к тому времени завершит трудовую деятельность и уйдет на пенсию.

Если властям не удастся решить проблему кадрового голода и стремительного старения населения, предупредил финансовый аналитик Дмитрий Трепольский, у них останется два выхода из кризисной ситуации — либо стимулировать сотрудников предприятий трудиться до глубокой старости, либо вновь прибегать к повышению пенсионного возраста. И тот, и другой сценарий, предупредил эксперт, чреват усилением социальной напряженности.