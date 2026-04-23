Россия
15:06, 23 апреля 2026

Новую специальность внедрят в российских вузах

Фальков: В вузах России внедрят специальность по автономным мобильным системам
Майя Назарова

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В вузах России внедрят специальность по автономным мобильным системам. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.

Он разъяснил, что новая программа посвящена проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Как отметил Фальков, в России в прошлом не было такой дисциплины.

Глава Минобрнауки добавил, что новые технологии меняют рынок труда и представление о профессиях. Это влечет кардинальные изменения для всех университетов: меняется продолжительность обучения, содержание образовательных программ, подчеркнул чиновник.

Ранее он призвал переосмыслить понятие высшего образования в России. Фальков обратил внимание на происходящие в мире технологические перемены. По его мнению, в таких условиях система образования тоже должна меняться.

