«Отец года» расправился со своим 11-летним сыном в туалете аэропорта

DM: Турист расправился со своим 11-летним сыном в туалете аэропорта в США

Путешествующий по США турист расправился со своим 11-летним ребенком в туалете аэропорта. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

Это произошло в начале апреля в воздушной гавани Элко в штате Невада, однако подробности раскрыли недавно. 37-летний Джованни Перес путешествовал вместе с сыном Калланом на арендованном автомобиле. Когда транспорт сломался, его отбуксировали на стоянку аэродрома, чтобы путешественники смогли арендовать новый. Однако во время визита в санузел Перес смертельно ранил мальчика выстрелом из пистолета.

После этого мужчину обнаружили бездыханным возле стойки регистрации. Уточняется, что Джованни Перес заслужил звание «Отец года» в эссе своего сына, который занял третье место в конкурсе, посвященному родителям и их значению в жизни ребенка. Полиция продолжает расследование.

Ранее мать расправилась с дочерью в номере отеля в Лас-Вегасе. Известно, что Тауния Макгихан и ее дочь Адди Смит приехали в Неваду для участия девочки в конкурсе по чирлидингу, однако так и не явились на соревнования.