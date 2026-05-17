США перебросили в Польшу кавалерию

США перебросили в Польшу части Первой кавалерийской дивизии

США перебросили в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса. Об этом сообщил директор Бюро национальной безопасности республики (BBN) Бартош Гродецкий, его слова приводит сайт ведомства.

«Ротацию проводит Первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худа, штат Техас. На сегодняшний день из Форт-Худа было переброшено в Польшу уже более 20 процентов от запланированного количества войск», — говорится в заявлении.

Отмечается, что также США выведут 2-й кавалерийский полк из Фильсэкка (Германия).

Ранее министр обороны США Пит Хегсет пересмотрел принятое решение отправить 4000 американских военнослужащих в Польшу. Причина, почему шеф Пентагона передумал, остается неясной.