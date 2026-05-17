00:56, 17 мая 2026Мир

В Иране сделали неутешительное заявление по поводу ракет США

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соединенным Штатам Америки (США) и Израилю будет сложно восполнить потраченные во время войны с Ираном запасы ракет и бомб. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на члена комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Эсмаила Косари.

В свою очередь Иран, по словам Косари, сможет с легкостью компенсировать свои запасы вооружения. США и Израиль даже не догадываются, каким уровнем возможностей обладает исламская республика, подчеркнул спикер.

«Враги могут сбрасывать бомбы и запускать ракеты, но [иранская] нация <...> готова противостоять любой угрозе. Мы только начали, и враг пожалеет о [своих действиях]», — добавил Косари.

Ранее мощный взрыв прозвучал в районе Бет-Шемеша западнее Иерусалима. По официальным данным, причиной стала иранская ракета.

