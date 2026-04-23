Поезд с молдавскими чиновниками сломался на пути к новой евроколее

Локомотив поезда с молдавскими чиновниками и дипломатами из Румынии сломался на пути к новой евроколее. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Владимир Боля на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, инцидент произошел в момент, когда делегация направлялась на открытие участка Кантемир (Молдавия) — Фэлчиу (Румыния), переведенного на европейскую колею.

«Мы все еще находимся в Фэлчиу, локомотив сломался. Это очень хороший знак. Дорога европейская, построена по всем новым требованиям, а это значит, что нам нужно заменить и локомотивы, чтобы они тоже были европейскими, и тогда мы будем уверены в них», — написал министр.

Ранее компания «Администрация морских портов Румынии» в черноморской Констанце получила в собственность построенный в 2006 году Международный свободный порт Джурджулешть в Молдавии.