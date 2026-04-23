02:30, 23 апреля 2026

Путин отдал свой бокал шампанского известному спортсмену

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Александр Беспутин. Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу, а во время неформального общения за бокалом шампанского отдал свой напиток генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония награждения прошла в среду, 22 апреля. После ее завершения глава государства побеседовал со спортсменами. Беспутин, который был среди награжденных, стоял без бокала. Путин заметил это и поинтересовался: «А вам чего, не наливали?» — после чего протянул свой бокал.

Спортсмен попытался отказаться и вернуть бокал президенту, однако Путин успокоил его: «Мне принесут».

Ранее Владимир Путин показал кухню и холодильник в своей кремлевской квартире. Выяснилось, что глава государства хранит в холодильнике в Кремле кефир 3,2 процента жирности, произведенный в Рязани.

